Insólito: cão-polícia invade relvado, persegue guarda-redes e acaba a morder a... bola

O duelo entre Náutico e Retrô, referente à 1.ª mão da final do estadual Pernambucano, ficou marcado por um momento surreal perto do apito final, quando um cão-polícia decidiu invadir o cão e chamar a si toda a atenção. Primeiro percorreu o relvado em passo lento antes de decidir focar as suas atenções no guarda-redes. Perseguiu-o até determinado ponto, até que decidiu dar meia volta e procurar outro alvo: a bola. Correu até ela, mordeu-a e ficou com ela na boca durante largos segundos, até que os elementos das autoridades (os humanos) o travaram. No final a cena acabou em bem, com muitas gargalhadas à mistura.