Insólito: Cristiano Ronaldo acabou jogo a ser 'perseguido' por fã em... sprint louco

É habitual Cristiano Ronaldo provocar momentos de loucura por parte dos adeptos e esta quarta-feira, após decidir o jogo com a Atalanta, não foi diferente. O português saiu do relvado de Old Trafford feliz da vida, mas não sem antes levar um valente susto, depois de um fã o ter perseguido num sprint daqueles... para lhe pedir a camisola. O fã em causa ainda conseguiu puxar o equipamento do português, mas saiu de mãos a abanar.