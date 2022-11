Insólito: defesa japonês é desafiado a escolher jogador espanhol e refere médio... que nem sequer está no Mundial

A carregar o vídeo ...

Takehiro Tomiyasu, internacional japonês e jogador do Arsenal, foi desafiado a escolher o seu elemento preferido do plantel espanhol para o Mundial'2022. Ora, o problema é que o defesa optou por referir Thiago Alcântara, que ficou fora das opções de Luis Enrique para a prova no Qatar. E a sua reação ao descobrir que o médio do Liverpool está ausente... é impagável. (Vídeo: Twitter)