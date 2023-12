Insólito: defesa queria cumprimentar o guarda-redes, tocou a bola com a mão e... cometeu penálti

A carregar o vídeo ...

O duelo desta quinta-feira entre o Al Hazem e Al Fateh, a contar para a 16.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita, ficou marcado por um momento insólito. Após um lance na grande área, um jogador do Al Fateh tentou cumprimentar o guarda-redes, mas acabou por tocar na bola. A infração não passou despercebida aos adversários nem ao árbitro, que não teve dúvidas em assinalar o penálti. O lance viria a ser convertido por Tozé, médio português formado no FC Porto que passou ainda por Estoril, V. Guimarães e Moreirense. [Vídeo: SSC]