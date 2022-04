Insólito: dinamarquês fartou-se de levar com copos de cerveja e... fez isto

A carregar o vídeo ...

Anders Dreyer, do Midtjylland, protagonizou esta quinta-feira um momento insólito no duelo com o Vejle, referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça da Dinamarca, quando decidiu responder às provocações dos adversários com muita... classe. A situação explica-se de forma simples: durante grande parte da partida, sempre que ia bater cantos, o médio era incomodado pelos fãs da equipa da casa, com lançamento de vários objetos e, principalmente, copos de cerveja. A cena foi-se repetindo, até que Dreyer fez o golo da vitória, aos 68'. Aí, no meio dos festejos, voltaram a cair mais copos e o médio decidiu aproveitar um deles para... se hidratar. E no meio disto tudo leva ainda 'pontos de bónus' pela capacidade que teve para 'receber' e segurar um deles!