Insólito: é isto que acontece quando se garante a promoção a meio de um jogo

O relógio do Gillingham-Leyton Orient ainda estava nos 78 minutos quando, de repente, todos os jogadores desataram a celebrar que nem loucos no centro do terreno, mesmo estando a perder por 2-0. A razão? O Stockport County, o quarto colocado da League Two, empatou a dois golos e permitiu ao Leyton Orient celebrar a promoção à League One. Mesmo com o jogo em andamento... O resto da partida, numa cena pouco vista, desenrolou-se sem qualquer ação ofensiva: foi apenas passes de um lado para o outro até aos 90'...