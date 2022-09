A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola é um técnico que vive de forma apaixonada o jogo e, talvez por isso, no final da partida com o Borussia Dortmund perdeu um pouco as estribeiras na hora de protestar com o árbitro. Daniele Orsato não gostou, mostrou o cartão amarelo ao espanhol e acabou... abraçado.