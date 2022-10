Insólito: Hernán Barcos (lembra-se dele?) marcou golo da vitória e acabou a brilhar como... guarda-redes

A carregar o vídeo ...

Aos 38 anos, Hernán Barcos está a viver uma das melhores fases da carreira - apenas em duas épocas ao longo da sua carreira marcou mais do que os 17 atuais - ao serviço do Alianza Lima. E esta terça-feira mostrou até atributos para ser figura noutra posição, já que acabou o duelo como Ayacucho como... guarda-redes e com uma nota bem positiva. Tudo por causa da expulsão de Angelo Campos, aos 90'+3, que fez o ex-Sporting atuar naquela posição até aos 90'+10 que o relógio apontou no final. Ah! Não menos importante, o Alianza ganhou por 1-0 e Barcos, o tal que acabou na baliza... fez o golo.