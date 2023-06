Insólito: jogo interrompido na Irlanda porque criança... roubou bandeirola de canto

A carregar o vídeo ...

Já vimos jogos serem interrompidos por momentos insólitos, mas aquilo que mostramos acima se calhar é algo inédito. Aconteceu na Irlanda, no jogo entre Cork City e DLR Wales, do campeonato feminino, onde o árbitro foi forçado a interromper por instantes o encontro porque alguém tinha roubado a bandeirola de canto. Quem? Uma criança que por ali andava... A situação ficaria resolvida quando um adulto lhe foi tirar o 'brinquedo', mas para a história ficam as gargalhadas provocadas.