Insólito: Juventus apresenta Di María com recurso à bandeira do... Uruguai

É certo que, no mapa, Argentina e Uruguai estão lado a lado, mas nem isso permite aos argentinos perdoar aquilo que a Juventus fez esta sexta-feira, na hora de apresentar Ángel di María como reforço. É que, no vídeo lançado nas redes sociais, a Vecchia Signora utilizou uma imagem com a bandeira uruguaia e não a argentina, algo que levou o jornal 'Olé' a lançar um artigo em jeito de alerta: "Juve, o Di María é argentino!" Em defesa dos italianos, as duas bandeiras têm cores similares e contam também um sol, mas a forma como surge retratada não deixa dúvidas... e os argentinos não gostaram.