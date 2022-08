Insólito: Kilian Jornet estava a celebrar e... acabou ultrapassado em cima da meta

A carregar o vídeo ...

Nome lendário do trail, o catalão Kilian Jornet viveu este fim de semana uma jornada com muito para contar na tradicional Sierre-Zinal, uma prova na qual venceu por sete ocasiões. Este ano não conseguiu repetir o título e, pior de tudo, acabou apenas em quinto, numa corrida que ficou marcada por um momento de certa forma histórico, já que os triunfos, tanto nos homens como nas mulheres foram para atletas africanos (os quenianos Mark Kangogo e Esther Chesang) - algo pouco visto no trail.



E foi precisamente com um atleta africano, no caso o eritreu Petro Mamu, que Jornet protagonizou um momento que deu que falar. Tudo por conta da inusitada luta ao sprint com o opositor africano, isto por ter decidido passar os derradeiros metros a saudar o público que o aplaudia. Uma situação que levou a vários comentários, porque no trail há uma espécie de regra (não escrita) de que não se deve lutar desta forma na linha de meta.



Mamu não a seguiu e cerrou os dentes para ir buscar o quinto lugar, que neste caso lhe valia também um incremento do prémio monetário, de 1000 para 1200 euros. Uma diferença quiça irrisória para os restantes atletas de elite, mas que para eritreu representará um enorme ganho e, talvez por isso, a sua decisão de sprintar. Jornet não deu muita importância, mas no universo do trail, especialmente em Espanha, a atitude do eritreu foi bastante criticada.