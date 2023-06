Insólito: lançadora do peso belga compete na prova dos 100 metros barreiras e acontece... isto

A carregar o vídeo ...

A belga Jolien Maliga Boumkwo protagonizou este sábado um dos momentos mais caricatos dos Campeonatos da Europa de atletismo por equipas, mas também evidenciou uma incrível noção de coletivo ao colocar-se à disposição da sua equipa no evento que decorre na Polónia. Especialista no lançamento do peso - foi 7.ª na final ganha por Auriol Dongmo na véspera -, a campeã belga da sua especialidade não hesitou em 'cobrir' a ausência de Anne Zagré, por lesão, e disponibilizou-se de imediato para alinhar nos 100 metros barreiras. Mesmo que isso significasse tornar-se num dos temas viral dos campeonatos, por conta da sua gritante diferença em relação às demais.



Seria última, com um tempo muito longe das mais rápidas (32.81, contra os 13.22 da vencedora Teresa Errandonea), mas deu à Bélgica a possibilidade de continuar em cena no campeonato por conta do ponto amealhado para as contas finais.