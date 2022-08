A carregar o vídeo ...

O Man. United começou a época da pior forma, ao perder diante do Brighton em casa, e a verdade é que o jogo começou mal... mesmo antes do apito inicial. No túnel de acesso ao relvado, o capitão Harry Maguire estava tão trocado que se colocou no lado oposto ao que devia. Teve de ser De Gea a corrigi-lo...