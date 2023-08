A carregar o vídeo ...

O encontro entre Colegiales e o Los Andes, da Prim B Metro, o quarto escalão do futebol argentino, ficou marcado por uma cena caricata a envolver o médico do Los Andes. A 5 minutos do final, entrou em campo para assistir um jogador, mas acabou também ele por ter de ser alvo de atenção médica porque, de forma surreal, também se lesionou.