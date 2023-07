A carregar o vídeo ...

A partida entre o San Lorenzo e o Platense, que terminou com a vitória dos corvos nos penáltis, chamou à atenção não pela passagem do conjunto da casa aos oitavos de final da Taça da Argentina, mas sim pelas condições do relvado, que dificultaram a decisão da partida na marca dos 11 metros. (Vídeo: TyC Sports Play)