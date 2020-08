Insólito na China: a equipa estava a jogar tão mal que Rafa Benítez... até virou costas ao jogo

A carregar o vídeo ...

Atualmente no futebol chinês a comandar o Dalian Pro, o espanhol Rafa Benítez não parece estar a ter uma aventura fácil. De tal forma que esta terça-feira, durante o encontro com o Jiangsu Suning, voltou costas à sua equipa perante o futebol que iam apresentando em campo. Depois, na análise ao jogo, não escondeu a sua insatisfação com uma conferência de imprensa na qual disse por três vezes a mesma coisa...