Insólito na Colômbia: árbitro 'perde' cartão e jogador mostra-o a... adversário

O defesa Marlon Torres, do America de Cali, protagonizou esta madrugada um dos momentos mais insólitos da semana no futebol sul-americano, quando nos instantes finais do duelo com o Alianza Petrolera fez de árbitro para admoestar um jogador rival. A cena sucedeu depois do 2-1 final, que deu a vitória aos de Cali, quando no meio dos protestos Jairo Molina foi visado pelo árbitro. Ora, quando ia mostrar o cartão, o juiz deixou escapá-lo, o que levou Torres a um momento caricato...