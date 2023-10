Insólito na Ligue 1: mascote do Nantes sofre placagem da mascote do Rennes e sai de maca

A carregar o vídeo ...

O Rennes derrotou ontem o Nantes em casa, por 3-1, na 7.ª jornada da Ligue 1, mas o jogo ficou marcado por um episódio insólito entre as mascotes das duas equipas. Como que a celebrar a realização do Mundial de râguebi em França, a do Rennes (Erminig) fez uma placagem à do Nantes (Le Canari), que acabou por sair do relvado com a ajuda dos bombeiros, de maca. (Vídeo Prime Video Sport France/Twitter)