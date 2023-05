Insólito no Brasil: Deyverson assiste a julgamento deitado na cama e enrolado na manta

A carregar o vídeo ...

O avançado Deyverson, antigo jogador de Benfica e Belenenses que atualmente representa o Cuiabá, foi protagonista esta quarta-feira de um momento caricato, quando surgiu nos ecrãs do julgamento virtual em que era o visado... deitado na cama e enrolado numa manta. A situação deu que falar, especialmente pela forma algo despreocupada com que o jogador se apresentou, o que obrigou mesmo o dianteiro a defender-se.



"Ele estava sentado no escritório normalmente e atendeu o STJD. Depois de terminar a parte dele, foi ao quarto e achou que tinha desligado a câmara", justificou a assessoria de imprensa do jogador, que viria a ser absolvido das acusações de que tinha sido alvo por conta da expulsão diante do Goiás.