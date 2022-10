Insólito no Brasil: jogador do Santos marca penálti... enquanto árbitro corre para o VAR

A carregar o vídeo ...

Já tínhamos visto de tudo, mas aquilo que nos chega do Brasil é, provavelmente, algo inédito. No duelo entre Red Bull Bragantino e Santos, da 32.ª jornada do Brasileirão, já bem perto do final, o árbitro assinalou um penálti a favor dos visitantes, que Sandry se preparou para cobrar. Tudo correu como habitual, até que o árbitro, ao falar com o VAR, percebeu que era melhor analisar as imagens. Por isso, para sinalizá-lo, apitou e fez o gesto correspondente. Sandry, que estava pronto a bater, ouviu o apito, começou a correr e fez golo... isto enquanto o árbitro corria na direção contrária. Naturalmente a cobrança não valeu, até porque, depois de ver as imagens, o juiz reverteu a decisão.