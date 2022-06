Insólito no Brasil: jogo começa atrasado porque equipa não tinha... equipamentos

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Náutico e Vasco da Gama, da Série B brasileira, ficou marcado por mais uma daquelas situações dignas de apanhados. Tudo porque a equipa visitada, que nesta partida atuava em casa emprestada (a dois quilómetros do seu reduto), não tinha no estádio os equipamentos para atuar. Sem a presença do adversário, o Vasco da Gama perfilou-se no centro do relvado, ouviu o hino e esperou, esperou e esperou... até que um funcionário do Naútico trouxe os equipamentos necessários... numa moto. Surreal!