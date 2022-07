A carregar o vídeo ...

Alexander Medina, treinador do Vélez, protagonizou na madrugada deste sábado um momento surreal no empate diante do Godoy Cruz (1-1). O técnico uruguaio resolveu interferir no jogo e travar em falta um jogador da equipa adversária. Ora, apesar de ter sido bem-sucedido... acabou por ver vermelho direto. (Vídeo: Twitter)