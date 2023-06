Insólito: viajou 2000 quilómetros para ver Messi nos EUA... mas o argentino continua de férias

A carregar o vídeo ...

Há alguém que não anda a ler as notícias... Este fã de Leo Messi provavelmente será um deles, já que este sábado decidiu aparecer no Subaru Park, em Filadélfia, para seguir o duelo entre Phidalphia Union e o Inter Miami com um cartaz a dizer 'viajei 1200 milhas [2000 quilómetros] para ver' o argentino. Da próxima vez, o melhor é mesmo seguir as notícias, já que Messi está atualmente de férias.