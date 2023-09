A carregar o vídeo ...

Logo aos 10 minutos do Atlético Três Corações-Guarani, da 2.ª Divisão do campeonato mineiro no Brasil, viu-se um golaço no estádio Rei Pelé, em Três Corações. O que parecia ser um simples alívio de Eduardo, defesa da formação visitante, tornou-se num grande golo que acabou por dar o triunfo ao Guarani por 1-0. [Vídeo: TV Garoa]