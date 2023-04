A carregar o vídeo ...

Inter Milão e Benfica publicaram esta segunda-feira um vídeo de lançamento do jogo agendado para as 20 horas de terça-feira (amanhã), a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na Luz. Em produção divulgada nas redes sociais, os dois clube realçaram as semelhanças que os unem. [Vídeo: Inter Milão e Benfica]