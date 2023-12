Intervalo em Alvalade: Sérgio Conceição furioso junto ao túnel de acesso aos balneários

A carregar o vídeo ...

A receção do Sporting ao FC Porto tem sido marcada por alguns momentos de tensão, próprios, como bem se sabe, de um grande clássico. Depois do árbitro Nuno Almeida apitar pela última vez na primeira parte, Sérgio Conceição recolheu aos balneários visivelmente furioso. Junto ao túnel, o técnico dos dragões bateu no peito e não escondeu o descontentamento.