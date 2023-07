Invadiu o campo para reclamar com a equipa e depois deu um tutorial de como fugir aos seguranças

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Almagro e San Martín Tucumán, a contar para a ronda 26 da segunda divisão argentina de futebol, contou com um episódio curioso. Já perto do final da partida, a transmissão televisiva do encontro, a encargo da TyC Sports, captou a entrada de um adepto da equipa da casa. Junto ao guarda-redes na baliza, é possível ver o referido adepto a reclamar com os jogadores do Almagro. Depois, quando se apercebe da entrada da equipa de segurança em campo, o homem dá uma autêntica aula de como subir uma rede e regressar à bancada sem que alguém o alcançasse. Só visto! [Vídeo: TyC Sports]