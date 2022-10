Invasão de campo e agressões ditam suspensão do Sport-Vasco da Gama

A carregar o vídeo ...

Sport Recife e Vasco da Gama empataram esta noite a um golo, num jogo decisivo na luta pela subida à Série A brasileira que acabou da pior forma - e antes do tempo. Tudo por causa da invasão do terreno de jogo por parte dos adeptos da casa, pouco depois do golo do empate carioca, aos 90'+5, marcado por Raniel. O jogador vascaíno e colegas decidiram celebrar em frente aos rivais, voou uma cadeira e, na sequência, gerou-se o caos. Veio a invasão de relvado, agressões e o árbitro acabou por ser forçado a dar o jogo por terminado.