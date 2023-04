A carregar o vídeo ...

O Esteghlal de Sá Pinto perdeu este domingo a liderança do campeonato iraniano ao perder, por 1-0, frente ao Persepolis na 27.ª jornada da prova. Insatisfeito com o desempenho da equipa de arbitragem no encontro, o treinador português dirigiu-se aos juízes do encontro e soltou alguns palavrões em bom português.