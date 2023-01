Iraque conquistou Taça do Golfo com golo aos 120'+2: o emocionante relato que não deixa ninguém indiferente

A carregar o vídeo ...

A jogar em casa, a seleção do Iraque conquistou esta quinta-feira a Taça do Golfo, ao derrotar numa final verdadeiramente de loucos a congénere de Omã por 3-2. Depois de ter sofrido o golo que empate a um (que forçou o prolongamento) aos 90'+10, os iraquianos viram-se em vantagem no tempo extra aos 116' e deixaram-na fugir a um minuto dos 120'. Tudo parecia encaminhado para os penáltis, até que Munaf Younus fez aos 120'+2 o golo da vitória. A forma como este comentador relatou o momento diz bem da emoção.



Esta foi a quarta vez na história que o Iraque conquista este torneio, depois de 1979, 1984 e 1988.