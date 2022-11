A carregar o vídeo ...

A poucas horas de subirem ao ringue para disputarem a final do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO em K1 -67 kg e Low Kick -67 kg, Tiago Santos e André Santos estiveram à conversa com Record. Os irmãos não escondem a ambição com que encaram os respetivos combates decisivos e salientam a importância de poderem viver momentos como estes em família