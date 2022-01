Iñaki e Nico Williams celebraram a vitória (2-1) do Athletic Bilbao diante do Atlético Madrid nas 'meias' da Supertaça espanhola com a mãe e ainda a tia, que marcaram presença no estádio King Fahd International Stadium, em Riade. Nico apontou mesmo o golo do triunfo aos 81 minutos, o qual diz ter sido especial. [Vídeo: One Football]