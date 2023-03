A carregar o vídeo ...

Nani viu o jogo de Portugal com o Liechtenstein ao pé do Youtuber IShowSpeed. O fã de Cristiano Ronaldo, vibrou como nunca no primeiro golo do capitão da Seleção Nacional, em Alvalade. Ao seu lado, o campeão da Europa em 2016 fartou-se de rir com as reações emotivas do norte-americano de 18 anos.