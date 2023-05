A carregar o vídeo ...

O Flamengo perdeu com o Athletico Paranaense, por 2-1, no Brasileirão, e os adeptos do Mengão contestaram a equipa no aeroporto, à chegada ao Rio de Janeiro. Na mira dos adeptos estiveram os jogadores e o diretor desportivo, Marcos Braz. (Vídeo Paparazzo Rubro-Negro/Twitter)