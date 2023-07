«Isto está mais cheio do que o estádio do Botafogo»: a frase que deixou Philipe Sampaio em 'apuros'

A carregar o vídeo ...

Antigo defesa do Boavista, Feirense e Tondela, Philipe Sampaio viu-se esta quinta-feira envolvido numa pequena polémica no Botafogo. Tudo por causa de uma frase proferida numa igreja no Rio de Janeiro, ao referir que naquele momento culto, no Ministério Adorar-Te, estava mais gente do que nos jogos do seu clube. A situação gerou algum mal-estar entre os adeptos e o defesa teve mesmo de se justificar nas redes sociais.



"Não quis jamais desmoralizar a torcida do Botafogo. Quis enfatizar uma igreja pequena em que eu estava, em Santa Cruz, uma comunidade a uma hora e meia de onde vivemos. O lugar estava tão cheio, tão cheio, que quis usar o exemplo do nosso último jogo, que tinha todos os ingressos esgotados. As pessoas não quiseram enfatizar o milagre que foi feito no meu filho e, sim, pegar um corte de algo para me colocar contra os adeptos. Sempre joguei com o estádio cheio, os adeptos têm apoiado sempre", disse, no Instagram.