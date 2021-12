«Isto foi manipulado»: as palavras de Hamilton ainda antes do final do GP de Abu Dhabi

A carregar o vídeo ...

Foi com muita polémica que ontem se assistiu ao final do campeonato do Mundo de Fórmula 1. Lewis Hamilton e Max Verstappen chegaram ao Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, igualados na tabela e com apenas uma corrida para definir o título mundial de pilotos.



Depois de uma prova muito consistente e liderada desde o início por Hamilton, nada fazia prever que o britânico deixasse escapar aquele que seria o seu oitavo título mundial. Contudo, um despiste de Nicholas Latifi (Williams) acabou por alterar o rumo dos acontecimentos. O Safety Car foi chamado a intervir, a FIA tomou duas decisões completamente distintas e, num ápice, Hamilton já tem colado a si Max Verstappen, que viria a ser coroado o novo campeão mundial após ultrapassar o '44' da Mercedes na última volta. "Isto foi manipulado, meu", disse Lewis Hamilton através do radio da equipa, numa altura em que os dois carros ainda não tinham cruzado a meta.