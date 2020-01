Isto não acontece todos os dias: Vítor Baía a jogar hóquei e equipado à Sporting

A carregar o vídeo ...

Um momento raramente visto! A dois dias do clássico entre Sporting e FC Porto, Vítor Baía experimentou algo diferente e inverteu os papéis com o hoquista Ângelo Girão: o antigo guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional calçou os patins e entrou no Pavilhão João Rocha equipado... à Sporting. O guardião da equipa de hóquei dos leões também entrou na brincadeira e foi à Cidade do Futebol levar uma lição de Baía. Vale a pena a ver! [vídeo: Canal 11]