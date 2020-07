A carregar o vídeo ...

Depois da conquista do título italiano pela Juventus, Cristiano Ronaldo encontra-se a gozar uns dias de férias com a família no seu novo iate. Em águas italianas, junto à costa, Georgina Rodríguez aproveitou para filmar as várias pessoas que nadavam ali perto e que... resolveram cantar para a modelo espanhola.