Ivan Almeida acusa seguranças do João Rocha de o impedirem de voltar ao campo: «Se fosse o Travante...»

Com uma falta antidesportiva e outra técnica, Ivan Almeida foi excluído na segunda parte da vitória do Benfica sobre o Sporting, no jogo 4, que deu o bicampeonato de basquetebol aos encarnados . No final, o extremo cabo-verdiano entrou em direto nas redes sociais e tentou voltar ao campo para festejar com o resto dos colegas mas foi impedido pelos seguranças do Pavilhão João Rocha, deixando duras críticas e lembrando o caso de Travante Williams.