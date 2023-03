«Já era acima da média para a idade dele»: o início de carreira de Danilo contado pelo primeiro treinador

A carregar o vídeo ...

O PSG recuou até ao início de carreira de Danilo Pereira e falou com a mãe, Quinta Djata, assim como com o primeiro treinador do internacional português - denominado por senhor Rui no vídeo - que garantiu que o jogador, de 31 anos, já mostrava ser "acima da média para a idade dele" com oito ou nove anos, altura em que ingressou no Arsenal 72, clube de Mem Martins. [Vídeo: PSG]