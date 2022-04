Foi a 17 de abril de 2021 que o Lionel Messi conquistou o seu último troféu com a camisola do Barcelona. O craque argentino bisou na goleada (4-0) ao Athletic Bilbao e que lhe valeu o 35.º título pelo Barcelona. O agora jogador do PSG foi ainda eleito o melhor jogador dessa partida. Recorde os melhores momentos do encontro. [Vídeo: One Football]