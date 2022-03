Já simulámos o sorteio do Mundial: E ficámos num grupo... tranquilo

A carregar o vídeo ...

Antes do sorteio do Campeonato do Mundo do Qatar, que decorre esta sexta-feira em Doha, decidimos apostar numa plataforma online para tentar saber qual poderá ser a nossa sorte no grande certame do desporto-rei. E, feitas as contas, até acabámos num grupo simpático, ao lado de Suíça, Japão e Gana. Que amanhã a sorte esteja do nosso lado e nos reserve também um grupo tranquilo.