Já vimos maus penáltis à Panenka, mas este é de outro nível: ver para crer!

É habitual por aqui trazermos alguns vídeos de penáltis à Panenka falhados, mas arriscamos dizer que este é o pior de todos. Aconteceu este fim de semana no campeonato venezuelano, no duelo entre Rayo Zuliano e Estudiantes de Mérida, uma partida que, tal como todas aquelas que se disputam entre a ronda 22 à 30, conta com um desempate por penáltis no final independentemente do resultado. Aí, a precisar de marcar para empatar, um jogador da equipa da casa decidiu inventar e a coisa não correu muito bem. Menos mal que, depois, os colegas conseguiram salvar a pele do companheiro, ao conseguirem o triunfo por 5-4.