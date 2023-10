Jacynta Gala e a transferência do namorado que não foi por amor: «Quatro horas e meia de carro é mais do que um voo para a Escócia»

A carregar o vídeo ...

Jacynta tem 22 anos e passou três no Celtic, onde conheceu Carl Starfelt, central sueco de 28 que representou o emblema escocês de 2021 a 2023. Ambos mantém uma relação, que foi notícia no verão pelo facto de o jogador ter-se mudado para os espanhóis do Celta de Vigo, alegadamente, para poder ficar um pouco mais perto da namorada. No entanto, a jogadora desmente que tenha sido esse o motivo