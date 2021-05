Jake Paul roubou chapéu a Mayweather e acabou com o olho negro

A carregar o vídeo ...

A vitória sobre Ben Askren colocou Jake Paul nas bocas do mundo das artes marciais, mas o youtuber parece apenas agora ter percebido que muito facilmente as coisas se podem descontrolar... Esta quinta-feira, num evento promocional de lançamento do combate com Floyd Mayweather, Paul decidiu provocar o adversário ao roubar-lhe o chapéu e a cena, que já estava bem tensa, ficou ainda pior. Houve muitos empurrões, confronto físico e Jake Paul acabou mesmo com um olho negro, conforme se pôde ver num vídeo posteriormente partilhado pelo próprio. Vai ser animado...