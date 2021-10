A carregar o vídeo ...

James Rodríguez assinou recentemente pelo Al-Rayyan, do Qatar e, este sábado, foi assistir a um jogo da equipa antes de integrar os trabalhos do plantel, mas a julgar pela reação do médio... não ficou impressionado. O Al-Rayyan acabaria mesmo por vencer a partida, em casa do Al Ahli, por 1-0.