A carregar o vídeo ...

O Japão apurou-se na quinta-feira para a final do torneio asiático de Sub-17 com uma vitória sobre o Irão por 3-0, num jogo que ficou com o resultado fechado aos 74', com este golo de Ryunosuke Sato, na cobrança de um livre direto. O que chama à atenção, para lá da cobrança por baixo da barreira, foi mesmo o facto de Sato ter ganho o direito a fazer a cobrança... no pedra, papel e tesoura.