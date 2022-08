Jardel no melhor e no pior: jogador do Feirense quis marcar outro penálti surreal e falhou... nos descontos

O Feirense empatou este domingo em casa 1-1 com o Leixões, em jogo da 3ª jornada da 2.ª Liga. A equipa de Matosinhos adiantou-se no marcador, aos 20 minutos, com um golo de João Oliveira, que seria expulso aos 55, com Jardel a restabelecer a igualdade na transformação de penálti, aos 65 minutos, marcado de uma de uma forma surreal. Já nos descontos, o avançado brasileiro repetiu a receita e acabou por falhar o penálti que daria a vitória ao Feirense (90+4). Veja aqui as duas situações.