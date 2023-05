A carregar o vídeo ...

Antigo guarda-redes do Barcelona, Jasper Cillessen está agora nos holandeses do NEC e este fim de semana foi protagonista de um daqueles momentos algo... embaraçosos. Diante do Heerenveen, com o marcador em 2-2, o guardião fiou-se no golpe de vista e acabou por permitir o golo da vitória contrária aos 87'. Depois, não bastasse o embaraçoso, ainda se vingou em si mesmo... com uma cabeçada no poste.