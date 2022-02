A carregar o vídeo ...

Javi Martínez, defesa espanhol que atualmente joga do Qatar, participou numa conversa no canal de YouTube 'MostopapiTV' onde foi desafiado a falar dos colegas mais 'avantajados' que conheceu. E neste âmbito lembrou-se logo de Renato Sanches, com quem partilhou o balneário no Bayern Munique... (Vídeo YouTube)